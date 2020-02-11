Пятидневная норма осадков выпала за ночь в Калуге

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 10 февраля, Калугу засыпало снегом. Жители города жалуются на уборку снега, а чиновники в свою очередь заявляют, что делают всё возможное – на улицы выведено больше 100 уборочных машин.

В горуправе kp40 также рассказали, что снег непрерывно шёл с 22 часов 10 февраля до 11:00 11 февраля. За это время выпало 4,4 мм осадков – это примерно пятидневная норма для февраля в Калуге.

- Коммунальные службы приступили к работам по обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами сразу с момента начала снегопада, - сообщили в управлении городского хозяйства. - По завершению цикла подметания и посыпания в настоящее время проводится повторная обработка дорог. Дорожными рабочими проводится очистка пешеходных переходов, платных парковок и остановок общественного транспорта с вывозом снега.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Калуге периодически будут идти дождь и снег.

Уважаемые читатели, а где вы встречали уборочную технику сегодня в городе? Пишите в комментариях!