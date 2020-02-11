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«Везде каша»: калужане жалуются на заметённые дороги

Елена Французова
Опубликовано: 11.02.2020 09:35 18 1652
«Везде каша»: калужане жалуются на заметённые дороги

Как и обещали синоптики, во вторник, 11 февраля, Калугу замело.

- Снег шёл всю ночь, а утром дорожников нет, - пишут калужане в соцсетях. - В 7:10 ехали по Грабцевскому шоссе, Жукова, Ленина, Кутузова, Луначарского. Встретили только одну машину на Жукова - чистили тротуар. На самой проезжей части везде каша. Чистить будут, когда все уже на работу уедут?

- «Поздравляю» автомобилистов с выпавшим снегом, - говорится в ещё одной жалобе. - На проезжей части бардак - снежная каша. Правый берег - Димитрова, Генерала Попова, Тульское шоссе  - даже не видел уборки. В центре - Плеханова, Телевизионная, Билибина - аналогично. Вчера было объявлено об ухудшении погодных условий. Уборочной техники нет. Одна машина на Кирова проезжала с поднятым грейдером.

- Ехал с Правого через: Секиотово - Пучково - Салтыкова-Щедрина - Степана Разина - Мичурина, Луначарского... Везде каша, не проедешь... За весь пробег техники не видел, - пишет Александр Носенков.

При этом МБУ СМЭУ сообщает, что вся техника вышла на уборку снега.

- На данный момент, для того чтобы не создавать заторы техникой в самый час пик, работаем на окраинах. Не волнуйтесь, скоро везде уберём снег, - рапортует организация.

Уважаемые читатели, а какая обстановка в вашей части города? Пишите в комментариях! Фото и видео можно присылать на ev@kp.kaluga.ru.

Елена Французова
Опубликовано: 11.02.2020 09:35 18 1652
Тэги: авто дороги
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