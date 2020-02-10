Калугу ждут сильный ветер и мокрый снег

Сегодня, 10 февраля, на погоду будет влиять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Температура воздуха в Калуге составит -3..-1. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт ст., что ниже нормы. К вечеру на погоду начнут влиять атмосферные фронты атлантического циклона.

Во вторник пройдёт снег, мокрый снег, местами – метель. Температура воздуха ночью составит -4..-2, днём 0..+2. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 м/с. Возможно налипание мокрого снега на провода, гололедица.

В среду, 12 февраля, пройдут небольшие осадки. Температура воздуха ночью в районе нуля. Днём - около до +1.

В четверг вновь прогнозируются небольшие осадки. Ночью ожидается -4..-2, днём - до +2.

В пятницу, 14 февраля, пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется -3..-1, днём - до +3, что выше климатической нормы на 7-8 градусов.