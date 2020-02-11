На уборку города отправили сотню машин

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 11 февраля, калужане жалуются на плохую уборку снега на дорогах. В городской управе при этом заявляют, что вся техника работает. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Мы работаем по регламентам, - заявил он. - Атмосферные осадки в виде снега всегда создают проблемы для интенсивного городского трафика. Мы стараемся минимизировать последствия снегопада. Сегодняшняя ситуация усложнилась также начавшимися земляными работами на улице Московской.

По информации городской администрации, на улицах работает более 100 единиц техники, а также 89 рабочих.

Уважаемые читатели, а как убирают снег в вашей части города? Пишите в комментариях! Фото и видео можно присылать на ev@kp.kaluga.ru.