Коллапс в центре: Кирова встала после перекрытия Московской

Новая рабочая неделя в Калуге началась с пробок в центре города. Ситуацию заметно ухудшило перекрытие улицы Московской на участке от Кирова до Дзержинского. Напомним, с 10 февраля там меняют водопроводные сети.

По улице Кирова трудно проехать в сторону площади Победы. Машины стоят от Рылеева до Ленина.

Забиты автомобилями перекрёстки Кирова с Московской и Ленина. И это несмотря на наличие камер, которые фиксирует проезд через стоп-линию на красный сигнал светофора.

Ситуация на 9 утра.

Больше всего машин скопилось на улице Кирова между Рылеева и Ленина.

Утром многие опаздывали из-за пробки на Кирова.

Ремонт Московской от Кирова до Дзержинского продлится до 2 марта. Далее планировалось с 4 по 18 марта закрыть участок от Достоевского до Ленина, а с 19 марта по 16 апреля – от Кирова до Суворова, но в этот график, вероятно, внесут изменения. Это связано с тем, что водоканал под землёй проложил коммуникации в районе ЗАГСа, перекрытие движения не понадобилось.

А вот от площади Победы к скверу Мира можно было проехать без проблем.

Также обошлось без больших пробок на улицах Ленина и Дзержинского.

Перекрёсток Ленина, Дзержинского и Луначарского.

Этот участок Московской будут ремонтировать до 2 марта.

На место уже приехала тяжёлая техника.

Скоро дорогу раскопают. Труба проложена по середине проезжей части.

Водителям пока рекомендуют объезжать улицу Кирова.

Уважаемые читатели, а как вы сегодня утром передвигались по городу? Пишите в комментариях!