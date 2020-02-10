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Коллапс в центре: Кирова встала после перекрытия Московской

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.02.2020 08:57 7 2768
Коллапс в центре: Кирова встала после перекрытия Московской

Новая рабочая неделя в Калуге началась с пробок в центре города. Ситуацию заметно ухудшило перекрытие улицы Московской на участке от Кирова до Дзержинского. Напомним, с 10 февраля там меняют водопроводные сети.

По улице Кирова трудно проехать в сторону площади Победы. Машины стоят от Рылеева до Ленина.

Забиты автомобилями перекрёстки Кирова с Московской и Ленина. И это несмотря на наличие камер, которые фиксирует проезд через стоп-линию на красный сигнал светофора.

Ситуация на 9 утра.

Больше всего машин скопилось на улице Кирова между Рылеева и Ленина.

Больше всего машин скопилось на улице Кирова между Рылеева и Ленина.

Утром многие опаздывали из-за пробки на Кирова.

Утром многие опаздывали из-за пробки на Кирова.

Ремонт Московской от Кирова до Дзержинского продлится до 2 марта. Далее планировалось с 4 по 18 марта закрыть участок от Достоевского до Ленина, а с 19 марта по 16 апреля – от Кирова до Суворова, но в этот график, вероятно, внесут изменения. Это связано с тем, что водоканал под землёй проложил коммуникации в районе ЗАГСа, перекрытие движения не понадобилось.

А вот от площади Победы к скверу мира можно было проехать без проблем.

А вот от площади Победы к скверу мира можно было проехать без проблем.

А вот от площади Победы к скверу Мира можно было проехать без проблем.

Также обошлось без больших пробок на улицах Ленина и Дзержинского.

Также обошлось без больших пробок на улицах Ленина и Дзержинского.

Также обошлось без больших пробок на улицах Ленина и Дзержинского.

Также обошлось без больших пробок на улицах Ленина и Дзержинского.

Перекрёсток Ленина, Дзержинского и Луначарского.

Этот участок Московской будут ремонтировать до 2 марта.

Этот участок Московской будут ремонтировать до 2 марта.

Этот участок Московской будут ремонтировать до 2 марта.

На место уже приехала тяжёлая техника.

На место уже приехала тяжёлая техника.

Скоро дорогу раскопают. Труда проложена по середине проезжей части.

Скоро дорогу раскопают. Труба проложена по середине проезжей части.

Водителям пока рекомендуют объезжать улицу Кирова.

Водителям пока рекомендуют объезжать улицу Кирова.

Уважаемые читатели, а как вы сегодня утром передвигались по городу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.02.2020 08:57 7 2768
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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