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Огромные ямы на улице Московской начали засыпать песком

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.01.2020 17:09 5 1557
Огромные ямы на улице Московской начали засыпать песком

В прошлый понедельник, 20 января, в Калуге закрыли участок улицы Московской – от Достоевского до Дзержинского. Коммунальщики меняют трубы, проходящие по центру проезжей части. Это первый этап ремонта. Он должен завершиться 9 февраля. Далее с 10 февраля до 2 марта закроют участок от Дзержинского до Кирова, с 4 по 18 марта – от Достоевского до Ленина, с 19 марта по 16 апреля – от Кирова до Суворова.

27 января мы побывали на месте работ. Новый участок трубопровода уже проложен. Сейчас траншею засыпают песком.

- Работа проходила в достаточно сложных условиях, так как рядом проложены коммуникации других служб, - рассказали нам в водоканале. - Новый трубопровод тянули буквально по сантиметрам, чтобы не задеть линии связи, газа и электросетей.

У сквера Карпова перекрыта часть тротуара.

Траншею засыпают песком. Коммунальщики обещают уложить временный слой асфальта.

Чугунная труба, которую достали из земли.

После трамбовки в траншею уложат щебень и временный асфальт. Пока тёплая зимняя погода позволяет калужанам рассчитывать на езду по относительно ровной дороге и после замены коммуникаций.

Напомним, улицу Московскую в нынешнем году ждёт ремонт на участке от Азаровской до Ленина в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы запланировано потратить около 500 миллионов рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.01.2020 17:09 5 1557
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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