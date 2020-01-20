Московскую перекрыли: Калуга опять встала в пробках

Праздники закончились, и Калуга вновь погружается в стадию постоянного ремонта дорог. Утром в понедельник, 20 января, перекрыли участок улицы Московской – от улицы Достоевского до улицы Дзержинского. До 9 февраля водоканал там будет менять коммуникации.

С 10 февраля до 2 марта закроют участок Московской от Дзержинского до Кирова, с 4 по 18 марта – от Достоевского до Ленина, с 19 марта по 16 апреля – от Кирова до Суворова.

Первый день ремонта ознаменовался пробками на улице Ленина. Один из самых проблемных участков – перекрёсток у памятника Карлу Марксу.

Также заторы наблюдались на улицах Достоевского, Дзержинского, Старичковом переулке.

Проезд закрыли не только забором и знаками, но и бетонными блоками.

Трубы, которые будут менять, проходят по центру проезжей части.

Разгрузка у сквера Карпова.

Тройная защита: дорога закрыта забором, блоками и грузовиком.

С Достоевского теперь можно повернуть только направо.

Столпотворение у городской управы.

Основной удар на себя приняла улица Ленина.

Работы на участке от Достоевского до Дзержинского обещают завершить к 9 февраля.

Напомним, на время ремонта Московской изменились и схемы движения транспорта, который там ходит. Троллейбусы будут двигаться по улице Ленина, затем заворачивать на улицу Баррикад и далее следовать по Московской. Автобусы объезжают перекрытый участок по Ленина и Кирова. Когда закроют участок от Кирова до Суворова, транспорт перенаправят на Ленина по улицам Огарева и Суворова.

Как мы уже рассказывали, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Московскую на участке от Ленина до Азаровской. Работы обойдутся почти в 500 миллионов рублей.