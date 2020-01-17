Привет, пробки! Улицу Московскую раскопают до апреля

В понедельник, 20 января, на улице Московской в Калуге начнутся масштабные работы по замене водопроводных сетей. Реконструкция рассчитана на три месяца, до 16 апреля, и будет проходить в четыре этапа.

- Первый этап – замена сетей на участке от улицы Достоевского до улицы Дзержинского, - рассказал на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения начальник ремстройцеха ГП «Калугаоблводоканал» Александр КУРЕНКОВ. – Второй этап – перекладка сетей на участке от Дзержинского до Кирова. Третий – от улицы Достоевского до памятника Карлу Марксу. Следующий участок – от улицы Кирова до улицы Суворова.

Александр КУРЕНКОВ.

Работы на первом участке планируется завершить до 9 февраля. Проводиться они будут по центру проезжей части, поэтому транспортное движение на этом отрезке закроют.

- У нас получается следующая ситуация: существующие сети технологически расположены таким образом, что без вскрытия дорожного полотна мы их не заменим. Поэтому необходимо полное вскрытие этого участка дороги, - пояснил Александр Куренков.

Он представил схемы объезда участка, на котором будет проводиться реконструкция, автобусами и троллейбусами.

Троллейбусы будут двигаться по улице Ленина, затем заворачивать на улицу Баррикад и далее следовать по улице Московской.



Автобусы будут следовать по улице Ленина, затем заворачивать на улицу Кирова, а с неё – на улицу Московская.

Когда закроют участок от Кирова до Суворова, транспорт перенаправят на Ленина по улицам Огарева и Суворова.

Участники КБДД добро на перекрытие улицы дали, но предупредили, чтобы организаторы ремонтных работ установили все необходимые информационные знаки и ограждения.

- Не пройдёт ваш ответ, если вы скажете, что мы знаки ставили, а их в данный момент нет, - предупредил начальник ОГИБДД УМВД РФ по г. Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО. – Следите, устанавливайте. За любые отклонения спрашивать будем по полной программе и максимально жёстко.

Александр Шпиренко.

- Очень справедливое замечание, - поддержал начальник Управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. – Везде должны быть нормальные, полноценные ограждения. Везде должны быть соответствующие знаки. Это в первую очередь вопрос безопасности. Чтобы, не дай Бог, кто-то пошёл и столкнулся с открытой раскопкой. На эти вещи будем реагировать очень жёстко. Вы достаточно серьёзная компания, вы здесь покажете пример остальным подрядчикам, как правильно организовывать работы с точки зрения безопасности людей.

Уважаемые читатели, как вы считаете, где возникнут пробки из-за этих работ? Пишите в комментариях!