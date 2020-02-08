$ 63.47 0.67
69.63 0.55
Главная Новости Авто и транспорт

Что сделали на Московской за три недели ремонта

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 08.02.2020 13:18 3 750

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 7 февраля, в Калуге открыли участок улицы Московской – от Достоевского до Дзержинского. Проехать там было нельзя почти три недели. Всё из-за того, что водоканал менял сети в рамках подготовки к масштабному летнему ремонту Московской.

Тёплая и бесснежная погода благотворила коммунальщикам, но к концу срока ремонта резко похолодало и город засыпало снегом. Поэтому пока на раскопанном участке не восстановили асфальтовое покрытие.

Но, справедливости ради, на скорость передвижения по Московской это не повлияло. Траншею засыпали песком и щебнем, а потом всё уплотнили. Опасение у водителей вызывает лишь предстоящее после выходных потепление. 

Улицу Московскую открыли после ремонта

С Достоевского теперь опять можно повернуть налево на Московскую.

- Пока ехать можно, всё равно там всегда пробки, не разгонишься. Но, боюсь, всё это поплывёт, как только морозы спадут, - рассказал нам один из наших читателей.

Положить асфальт в водоканале обещают, как только позволит погода. Вероятно, для этого вновь придётся на некоторое время закрывать участок от Достоевского до Дзержинского.

Место раскопок засыпали и уплотнили.

Место раскопок засыпали и уплотнили.

Также, напомним, с 10 февраля раскопают улицу Московскую от Дзержинского до Кирова. Там в течение трёх недель будут менять водопроводные сети. Одновременно с этим на три дня, с 12 до 15 февраля, перекроют улицу Дзержинского на участке от Ленина до Московской. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда заранее. В дни ремонта увеличится нагрузка на улицы Ленина и Кирова.

Асфальт на Московской обещают положить, когда позволит погода.

Асфальт на Московской обещают положить, когда позволит погода.

Асфальт на Московской обещают положить, когда позволит погода.

Автомобилисты опасаются, что после потепления проехать здесь будет трудно.

Уже в понедельник, 10 февраля, начнётся ремонт Московской на участке от Дзержинского до Кирова.

Уже в понедельник, 10 февраля, начнётся ремонт Московской на участке от Дзержинского до Кирова.

Уже в понедельник, 10 февраля, начнётся ремонт Московской на участке от Дзержинского до Кирова.

Проезд по улице Дзержинского между Ленина и Московской также закроют с 12 по 15 февраля.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 08.02.2020 13:18 3 750
Тэги: авто дороги фоторепортаж
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Ежегодный командный турнир по боулингу "Кубок ДОНОРА - 2020"
27 янв 2020 11:30
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подготовка к похоронам: что нужно сделать?
Аренда опалубки перекрытий: предназначение, виды конструкций
Уличный светодиодный экран

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru