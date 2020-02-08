Что сделали на Московской за три недели ремонта

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 7 февраля, в Калуге открыли участок улицы Московской – от Достоевского до Дзержинского. Проехать там было нельзя почти три недели. Всё из-за того, что водоканал менял сети в рамках подготовки к масштабному летнему ремонту Московской.

Тёплая и бесснежная погода благотворила коммунальщикам, но к концу срока ремонта резко похолодало и город засыпало снегом. Поэтому пока на раскопанном участке не восстановили асфальтовое покрытие.

Но, справедливости ради, на скорость передвижения по Московской это не повлияло. Траншею засыпали песком и щебнем, а потом всё уплотнили. Опасение у водителей вызывает лишь предстоящее после выходных потепление.

С Достоевского теперь опять можно повернуть налево на Московскую.

- Пока ехать можно, всё равно там всегда пробки, не разгонишься. Но, боюсь, всё это поплывёт, как только морозы спадут, - рассказал нам один из наших читателей.

Положить асфальт в водоканале обещают, как только позволит погода. Вероятно, для этого вновь придётся на некоторое время закрывать участок от Достоевского до Дзержинского.

Место раскопок засыпали и уплотнили.

Также, напомним, с 10 февраля раскопают улицу Московскую от Дзержинского до Кирова. Там в течение трёх недель будут менять водопроводные сети. Одновременно с этим на три дня, с 12 до 15 февраля, перекроют улицу Дзержинского на участке от Ленина до Московской. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда заранее. В дни ремонта увеличится нагрузка на улицы Ленина и Кирова.

Асфальт на Московской обещают положить, когда позволит погода.

Автомобилисты опасаются, что после потепления проехать здесь будет трудно.

Уже в понедельник, 10 февраля, начнётся ремонт Московской на участке от Дзержинского до Кирова.

Проезд по улице Дзержинского между Ленина и Московской также закроют с 12 по 15 февраля.