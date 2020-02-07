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Проезд по Московской откроют досрочно, но асфальта пока не будет

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 07.02.2020 15:47 0 148
Проезд по Московской откроют досрочно, но асфальта пока не будет

Уже в 17:00 в пятницу, 7 февраля, в Калуге откроют проезд по участку улицы Московской - от Достоевского до Дзержинского. Об этом kp40 рассказали в пресс-службе «Калугаоблводоканала».

- Работы по строительству коммуникаций на этом участке полностью завершены, - рассказали в компании. - Специалисты проложили 130 метров водопроводной сети диаметром 400 мм. Испытательная лаборатория проверила соответствие уплотнений засыпки требованиям проекта, после чего выдала протоколы исследований.

При этом асфальт на этом участке пока не смогли восстановить из-за плохой погоды. Его уложат после потепления, уверяют коммунальщики.

- С начала проведения мероприятий по замене коммуникаций на двух участках дороги - Достоевского - Дзержинского и Достоевского - Воскресенская - специалистами проложено 250 метров сети. Работы ведутся согласно графику, - отметили в водоканале.

Напомним, с 10 февраля проезд закроют на участке улицы Московской между улицами Кирова и Дзержинского. Кроме того, с 12 по 15 февраля нельзя будет проехать по улице Дзержинского - от Ленина до Московской.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 07.02.2020 15:47 0 148
Тэги: авто дороги
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