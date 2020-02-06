Улицы Московскую и Дзержинского перекроют одновременно

Как мы уже рассказывали, с января в Калуге продолжается замена водопроводных сетей на улице Московской. До 9 февраля закрыт участок от Достоевского до Дзержинского. А с понедельника, 10 февраля, закроют кусок от Дзержинского до Кирова.

Кроме того, с 12 по 15 февраля нельзя будет проехать по улице Дзержинского на участке от Ленина до Московской, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Участок Московской от Дзержинского до Кирова будет закрыт с 10 февраля до 2 марта. А Дзержинского от Ленина до Московской перекроют с 12 до 15 февраля.