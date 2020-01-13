Улицу Московскую начнут перекапывать 20 января

Как мы уже рассказывали, в январе в Калуге собираются начать ремонт водопроводных сетей на улице Московской. Это станет подготовкой к масштабным работам на участке от Азаровской до Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Перед Новым годом сообщалось, что проезжую часть начнут перекрывать с 13 января. Однако, по всей вероятности, работы стартуют не раньше 20 января.
В среду, 15 января, вопрос перекрытия улицы Московской будет обсуждаться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Коммунальщики предлагают следующий график:
Как при этом будет работать общественный транспорт, пока не сообщается.
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