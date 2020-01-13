Улицу Московскую начнут перекапывать 20 января

Как мы уже рассказывали, в январе в Калуге собираются начать ремонт водопроводных сетей на улице Московской. Это станет подготовкой к масштабным работам на участке от Азаровской до Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перед Новым годом сообщалось, что проезжую часть начнут перекрывать с 13 января. Однако, по всей вероятности, работы стартуют не раньше 20 января.

В среду, 15 января, вопрос перекрытия улицы Московской будет обсуждаться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Коммунальщики предлагают следующий график:

от ул. Достоевского до ул. Дзержинского - с 20 января по 9 февраля;

от ул. Дзержинского до ул. Кирова - с 10 февраля на 2 марта;

от памятника К. Маркса до ул. Достоевского - с 4 по 18 марта;

от ул. Кирова до ул. Суворова - с 19 марта по 16 апреля.

Как при этом будет работать общественный транспорт, пока не сообщается.