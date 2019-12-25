Улицу Московскую перекроют после праздников

В понедельник, 23 декабря, на планёрке в городской управе представитель водоканала сообщил, что в последнюю неделю декабря будет перекопана улица Московская – от пересечения с улицей Ленина до улицы Суворова. Работы планировали проводить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во вторник, 24 декабря, пресс-служба водоканала сообщила, что запланированные работы перенесены на 13 января. Они будут проводится на участке Московской – от пересечения с Ленина до перекрёстка с Кирова.

Напомним, ремонт улицы Московской на участке от Азаровской до Ленина обойдется в 477 миллионов рублей.