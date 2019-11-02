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Названы 8 улиц Калуги, которые отремонтируют в 2020 году

02.11.2019 07:25 1 1355 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Названы 8 улиц Калуги, которые отремонтируют в 2020 году

Ранее мы уже рассказывали, что в 2020 году основные работы по дорожному ремонту в Калуге пройдут на улице Московской. В пятницу, 1 ноября, городские чиновники подробнее рассказали о планах в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Список улиц, которые собираются ремонтировать:

  • Московская (от Азаровской до Ленина),
  • Луначарского,
  • Горького,
  • Энгельса,
  • Чижевского,
  • Болдина,
  • Салтыкова-Щедрина,
  • дорога от ул. Киевка до границ Ферзиковского района через Турынино.

Всего на эти работы заложено 567,1 миллиона рублей. Причем 488,8 – из федерального бюджета, 49,9 – из областного, 28,4 – из городского.
Интересно, что только ремонт указанного участка улицы Московской потянет на 477 миллионов рублей, однако оплату собираются разбить на два года – 2020 и 2021. В ближайшее время должны пройти торги.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги
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