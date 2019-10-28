Стало известно, какие улицы отремонтируют в 2020 году

В 2020 году основная «битва за дороги» в Калуге развернется на улице Московской. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать участок от улицы Азаровской до улицы Ленина.

- Будет еще несколько улиц, включая улицу Луначарского, - рассказал нам в понедельник, 28 октября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Учитывая масштаб работ по Московской, она будет основным объектом БКАД 2020-го года. Торги разместим до 1 декабря.

Напомним, на 2019 год был запланирован ремонт 27 улиц. Работы обещали завершить к 1 сентября, однако они продолжаются до сих пор.

Между тем в Обнинске уже провели торги и назвали улицы, которые отремонтируют по проекту БКАД в следующем году. Работы будут вести два разных подрядчика. Общая стоимость - 99,8 миллиона рублей.

Улицы, которые отремонтируют в Обнинске по проекту БКАД в 2020 году:

ул. Белкинская (участок пр. Ленина до ул. Гагарина),

ул. Мира (участок пр. Ленина до ул. Курчатова),

ул. Гагарина (нечетная сторона),

пр. Ленина (от д. 40 до пр. Ленина д. 63),

Пионерский проезд (участок ул. Любого – ул. Кутузова),

пр. Маркса (ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108),

ул. Любого (ул. Пионерский проезд - Самсоновский проезд),

ул. Жолио-Кюри (четная сторона, от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь).

Уважаемые читатели, а какие ещё улицы Калуги, на ваш взгляд, нуждаются в ремонте? Расскажите в комментариях!