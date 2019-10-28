Стало известно, какие улицы отремонтируют в 2020 году

В 2020 году основная «битва за дороги» в Калуге развернется на улице Московской. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать участок от улицы Азаровской до улицы Ленина.
- Будет еще несколько улиц, включая улицу Луначарского, - рассказал нам в понедельник, 28 октября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Учитывая масштаб работ по Московской, она будет основным объектом БКАД 2020-го года. Торги разместим до 1 декабря.
Напомним, на 2019 год был запланирован ремонт 27 улиц. Работы обещали завершить к 1 сентября, однако они продолжаются до сих пор.
Между тем в Обнинске уже провели торги и назвали улицы, которые отремонтируют по проекту БКАД в следующем году. Работы будут вести два разных подрядчика. Общая стоимость - 99,8 миллиона рублей.
Улицы, которые отремонтируют в Обнинске по проекту БКАД в 2020 году:
Уважаемые читатели, а какие ещё улицы Калуги, на ваш взгляд, нуждаются в ремонте? Расскажите в комментариях!
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