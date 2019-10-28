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Стало известно, какие улицы отремонтируют в 2020 году

28.10.2019 14:20 13 3064 Дмитрий Ивьев
Стало известно, какие улицы отремонтируют в 2020 году

В 2020 году основная «битва за дороги» в Калуге развернется на улице Московской. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать участок от улицы Азаровской до улицы Ленина.

- Будет еще несколько улиц, включая улицу Луначарского, - рассказал нам в понедельник, 28 октября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Учитывая масштаб работ по Московской, она будет основным объектом БКАД 2020-го года. Торги разместим до 1 декабря.

Напомним, на 2019 год был запланирован ремонт 27 улиц. Работы обещали завершить к 1 сентября, однако они продолжаются до сих пор.

Между тем в Обнинске уже провели торги и назвали улицы, которые отремонтируют по проекту БКАД в следующем году. Работы будут вести два разных подрядчика. Общая стоимость - 99,8 миллиона рублей.

Улицы, которые отремонтируют в Обнинске по проекту БКАД в 2020 году:

  • ул. Белкинская (участок пр. Ленина до ул. Гагарина),
  • ул. Мира (участок пр. Ленина до ул. Курчатова),
  • ул. Гагарина (нечетная сторона),
  • пр. Ленина (от д. 40 до пр. Ленина д. 63),
  • Пионерский проезд (участок ул. Любого – ул. Кутузова),
  • пр. Маркса (ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108),
  • ул. Любого (ул. Пионерский проезд - Самсоновский проезд),
  • ул. Жолио-Кюри (четная сторона, от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь).

Уважаемые читатели, а какие ещё улицы Калуги, на ваш взгляд, нуждаются в ремонте? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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