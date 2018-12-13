Какие улицы отремонтируют в 2019 году

Городская дума Калуги в среду, 12 декабря, приняла бюджет на 2019 год. В частности, на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется потратить почти 500 миллионов рублей. При этом около 470 из них поступит из федерального бюджета.

Отремонтированы будут 27 дорог протяжённостью 46 километров.

Выбирали эти улицы по нескольким критериям: значительные разрушения, маршруты школьных автобусов и количество обращений граждан.

Планируется отремонтировать следующие улицы:

Баженова,

Баррикад,

Глаголева,

Городенская,

Грабцевское шоссе,

Гурьянова,

Зелёная,

Зерновая,

Колхозный переулок,

Королёва,

Ленина,

Марата,

Молодежная (в деревне Лихун),

Никитина,

Октябрьская,

Ольговка,

Ольговский переулок,

Плеханова (участок),

Полевая,

Прончищева,

Пухова,

Пушкина,

Резванская,

Рылеева,

Сельский переулок,

Тарутинская,

Тульская.

Кроме того, в течение 2019 – 2021 года планируется строительство кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег - Шопино», реконструкция автодороги п. Северный – Окружная, проектирование и строительство улично-дорожных сетей города Калуги, в том числе к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей, реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая, реконструкция автодороги «Правый берег - Шопино», строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино, строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки», строительство автомобильной дороги ул. Дальняя, строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до улицы Новая, строительство автомобильной дороги по ул. Петра Семенова, реконструкция дорог по улицам Димитрова и Ромодановские дворики, строительство пешеходного перехода через железнодорожную станцию Тихонова Пустынь и моста через реку Лихунка, реконструкция участка Грабцевского шоссе.

Уважаемые читатели! А какие ещё улицы нуждаются в ремонте? Пишите в комментариях!