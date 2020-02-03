Калугу затопило февральским ливнем

Январь 2020 года поставил абсолютный рекорд в Калужской области, а февраль начался с сильных ливней.

Дождь смыл почти весь снег, выпавший на прошлой неделе.

При этом в городе во многих местах образовались огромные лужи.

К паркомату на Суворова не подойти. Напомним, оставить там машину с января можно только за деньги.

Наша читательница Маргарита столкнулась с проблемой на улице Суворова. Она хотела оплатить парковку, но не смогла подойти к паркомату из-за воды на тротуаре.

- Пришлось, конечно же, скачать мобильное приложение, - рассказала калужанка. - Но увиденное сначала обескуражило, потом рассмешило, а затем стало грустно.

Тротуар затопило на площади Победы.

А в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Sony выложил фото с площади Победы. Там также на тротуаре разлилось море.

- Расчет уклона тротуара и газонной части выполнен не верно, - уверен читатель. - За счет этого большое скопление воды. Тротуар полностью залит водой. Это не дело! Вопрос к Горуправе: кто и как принимал работу?!

Напомним, за фото и видео мы дарим нашим читателям билеты на различные концерты в Калуге. Подробнее по ссылке. За снимки, использованные в этой новости, авторы также получат подарки.