Последствия октябрьской «жары»: в садах цветут яблони, в лесах – земляника

Непривычно тёплая осень не только порадовала калужан, но и заставила растения почувствовать весну. Как мы рассказывали, в сентябре в Калуге зацвела сирень, а в октябре в городе – яблони, а в лесах – клубника. На дачах благоухают розы, Правый берег утопает в цветущем клевере.

Но уже на этой неделе синоптики прогнозируют резкое похолодание, ночью температура опустится ниже нуля. А в середине недели даже возможен снег.

А с какими интересными явлениями природы сталкивались вы? Пишите в комментариях!