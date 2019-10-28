Последствия октябрьской «жары»: в садах цветут яблони, в лесах – земляника

Непривычно тёплая осень не только порадовала калужан, но и заставила растения почувствовать весну. Как мы рассказывали, в сентябре в Калуге зацвела сирень, а в октябре в городе – яблони, а в лесах – клубника. На дачах благоухают розы, Правый берег утопает в цветущем клевере.
Но уже на этой неделе синоптики прогнозируют резкое похолодание, ночью температура опустится ниже нуля. А в середине недели даже возможен снег.
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