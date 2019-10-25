Калужан ждут последние теплые выходные

В пятницу, 25 октября, наш регион находится в антициклоне, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11..+13. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст.

В субботу ночью будет +6..+8, днём - до +14. Ветер юго-западный, западный, 15 м/с.

В воскресенье, 27 октября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +7..+ 9, днём - до +16. Ветер юго-западный, с порывами до 13-18 м/с.

На следующей неделе подойдёт холодный атмосферный фронт, сильно похолодает. Ночью ожидаются минусовые температуры. В середине недели местами пройдет небольшой снег.