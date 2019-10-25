Калужан ждут последние теплые выходные

В пятницу, 25 октября, наш регион находится в антициклоне, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11..+13. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст.
В субботу ночью будет +6..+8, днём - до +14. Ветер юго-западный, западный, 15 м/с.
В воскресенье, 27 октября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +7..+ 9, днём - до +16. Ветер юго-западный, с порывами до 13-18 м/с.
На следующей неделе подойдёт холодный атмосферный фронт, сильно похолодает. Ночью ожидаются минусовые температуры. В середине недели местами пройдет небольшой снег.
|
Какой будет погода на этой неделе 21.10.2019 14:14
Аномальная погода бьёт рекорды 21.10.2019 09:42
Как долго продлится в Калуге «бабье лето»? 18.10.2019 15:41
Стремительные изменения погоды ждут Калугу 14.10.2019 14:28
В Калуге потеплеет до +17 11.10.2019 12:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: