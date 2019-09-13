Природная аномалия: в Калуге зацвела сирень

В Калуге, несмотря на сентябрь, стоит по-настоящему летняя погода. Днём воздух прогревается до 25-26 градусов. Такая аномалия сказалась на растениях. Калужская кукольница Ирина БАРЫШНИКОВА в четверг, 12 сентября, сфотографировала, в сквере Волкова распускающуяся сирень.

К слову, нетипичное поведение у растений калужане замечали и раньше. Так, в конце августа в садах повторно зацвели яблони и лаванда.