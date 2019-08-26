Природа сошла с ума: лаванда и яблоки зацвели повторно

В понедельник, 26 августа, наша читательница Галина прислала в редакцию фотографии со своего участка.

- Повторно цветут розы, но это нормально - они ремонтантные, - говорит калужанка. - А вот лаванда (синие цветки на переднем и заднем фоне – прим. ред) радует повторным цветением - это впервые в августе.

Также на ее участке на Голубых озерах повторно зацвела яблоня. Мало того, на вишне, которая не так давно сбросила листья, появились новые почки.

Уважаемые читатели, а на вашем участке этим августом творятся чудеса? Расскажите о них в комментариях и присылайте фото аномалий на vi@kp.kaluga.ru