Природа сошла с ума: лаванда и яблоки зацвели повторно

В понедельник, 26 августа, наша читательница Галина прислала в редакцию фотографии со своего участка.
- Повторно цветут розы, но это нормально - они ремонтантные, - говорит калужанка. - А вот лаванда (синие цветки на переднем и заднем фоне – прим. ред) радует повторным цветением - это впервые в августе.
Также на ее участке на Голубых озерах повторно зацвела яблоня. Мало того, на вишне, которая не так давно сбросила листья, появились новые почки.
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