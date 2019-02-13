Снежный фоторепортаж: как замело Калугу

Как мы уже рассказывали, в ночь на среду, 13 февраля, на Калугу обрушился первый в этом месяце сильный снегопад. Всего за несколько часов высота снежного покрова в городе выросла на полтора десятка сантиметров – это половина месячной нормы.
К сожалению, непогода спровоцировала несколько происшествий. По всему городу происходили мелкие аварии, на Степана Разина дерево упало на машины, на улице Черновской обрушилась крыша пристройки к цеху завода, а на Тарутинской рухнул навес у торговой базы.
В то же время утром в городе было сказочно красиво. Особенно приятно это наблюдать из теплого дома или офиса на фотографиях. Приятного просмотра!
А у вас есть красивые фото заснеженной Калуги? Присылайте их на ev@kp.kaluga.ru или в нашу группу в ВК.
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