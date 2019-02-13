На калужском заводе обрушилась крыша – пострадали два человека

Около 13:30 в среду, 13 февраля, в промзоне на улице Черновской в Калуге под тяжестью снега обрушилась крыша пристройки к цеху. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В результате обрушения пострадали два человека. По сообщениям очевидцев, у них различные переломы. Их отвезли в больницу.

На место происшествия выезжали 19 спасателей, было задействовано шесть единиц техники. На место происшествия выезжал лично начальник областного ГУ МЧС Владислав Блеснов.

Точные данные сейчас устанавливаются.

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