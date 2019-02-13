Навес рухнул на торговой базе в Калуге

Днём в среду, 13 февраля, на улице Тарутинской в Калуге на оптовой торговой базе под тяжестью снега обрушился навес. К счастью, никто из людей не пострадал.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Калуга жесть» фото и видео с места событий выложил Роял Рамазанов. По его словам, в момент обрушения на базе было мало людей. Это помогло избежать жертв.

Ранее, как мы рассказывали, на улице Черновской рухнула крыша пристройки к цеху. Под завалами конструкции оказались два человека. С различными травмами их отвезли в больницу.

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