Первый снег накрыл Калугу

В конце минувшей недели первый снег выпал на севере Калужской области, а в понедельник, как и обещали синоптики , накрыло и столицу региона.

К вечеру температура воздуха опустилась ниже нуля. Судя по фотографиям наших читателей, которые они разместили в группе «Калужского перекрестка» в социальной сети «ВКонтакте», слой снега на земле достигает нескольких сантиметров.

Морозы в Калуге задержатся как минимум на одну ночь. Днём 30 октября будет в районе нуля. А вот в среду снег точно растает, так как воздух прогреется до +3...+4. Дальше - ещё теплее.

Фото: Любовь Владимирова, Светлана Холопова, Алина Щудра, Мария Миронова, Алексей Седов, Алина Худоба, Инга Гончарова, Татьяна Толкачева.