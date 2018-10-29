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Сильный снегопад надвигается на Калугу

29.10.2018 07:15 0 6377 Дмитрий Ивьев
Сильный снегопад надвигается на Калугу

Большое количество осадков и похолодание обещают синоптики калужанам в понедельник, 29 октября.

По предварительным данным, дождь может пойти после обеда. К 18:00, когда температура воздуха опустится к нулю, прогнозируется снег.

Слой снега на земле к утру 30 октября грозит достигнуть 5-7 сантиметров.

ГИБДД призывает водителей сменить резину на зимнюю.


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Тэги: погода
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