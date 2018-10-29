Сильный снегопад надвигается на Калугу

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По предварительным данным, дождь может пойти после обеда. К 18:00, когда температура воздуха опустится к нулю, прогнозируется снег.

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