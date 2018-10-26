Сотрудники ГИБДД призывают водителей переобуться

26.10.2018 21:04 121

Ухудшение погоды, снег и понижение температуры ожидаются в Калужской области в ближайшее время, сообщил в пятницу, 26 октября, отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы призывают водителей заменить летние шины на зимние, так как у летних хуже сцепные свойства, что увеличивает тормозной путь.

Также переобувшиеся в шипованную резину автомобилисты должны использовать знак «Шипы». За его отсутствие оштрафуют на 500 рублей.