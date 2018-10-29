К выходным потеплеет до +10

В понедельник, 29 октября, температура в Калуге будет не выше +3..+5. Пройдет снег, снег с дождём. Ветер восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление 764 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник осадки пройдут лишь местами. Ночью температура воздуха составит -3..-1, днём – около нуля, что на пару градусов ниже климатической нормы.
В среду, 31 октября, местами пройдут небольшие осадки. Столбики термометров покажут ночью -2..0, днём - до +5. Ветер усилится, порывы будут достигать до 12-17 м/с.
В четверг пройдёт небольшой дождь. Прогнозируемая температура воздуха ночью составит около нуля, днём потеплеет до +7..+9.
В пятницу, 2 ноября, местами пройдёт небольшой дождь. Ночью будет +1..+3, днём - до +10.
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