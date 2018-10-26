В области выпал первый снег

Как мы рассказывали, на следующей неделе ГИБДД прогнозирует ухудшение погоды и выпадение мокрого снега по всей Калужской области.
Но на север нашей области зимняя погода пришла ещё раньше. Первый снег в Боровском районе выпал в пятницу, 26 октября. Припорошило как районный центр, так и его окрестности.
Фото: соцсети.
Уважаемые автомобилисты! А вы уже поставили на машины зимнюю резину? Пишите в комментариях!
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