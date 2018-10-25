Зима близко: в ГИБДД предупредили о снеге на дорогах

На следующей неделе в Калужской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает областное управление ГИБДД. Ожидается усиление ветра и мокрый снег.

- Рекомендуем водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, - говорят в дорожной полиции. - При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в условиях ухудшения погоды следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться, пропуская пешеходов, которые переходят проезжую часть.

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде.

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