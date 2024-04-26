Дожди прогнозируют в Калужской области

Осадки возможны в течение всего дня. Порывы ветра – до 5 м/с.

В пятницу, 26 апреля, будет тепло, но мокро, сообщают синоптики.

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