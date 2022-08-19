Волейболистки клуба «Обнинск» выиграли «серебро» первенства России

В Анапе сегодня завершилось первенство страны среди девушек и юношей до 19 лет.

Спортсменки клуба «Обнинск» и Калужской области Екатерина Шевцова и Анастасия Коваленко заняли второе место и выиграли серебряные медали.

В финале турнира Екатерина и Анастасия уступили в трехсетовом поединке команде из Москвы.

Первая пара посева – Мария Белоусова и Вероника Плотникова – уступила в стартовом сете со счетом 14:21.

Во второй партии москвички были сильнее – 21:12.

В решающем сете волейболистки клуба «Обнинск» отыграли два матчбола, но все же уступили – 15:17.

- Очень жарко в Анапе и ветрено. В плей-офф провели сразу три матча за один день. Играть было непросто, - отметил тренер ВК «Обнинск» Иван Головин. – Наши девушки прошли групповой этап и четвертьфинал достаточно спокойно. Без лишних нервов. В полуфинале и финале мы выигрывали первый сет с большим преимуществом. А во второй партии просидали чисто психологически, возможно, расслаблялись. Немного соперники добавляли, а мы позволяли им это делать. Это наша ошибка. Но в полуфинале третий сет мы в итоге выиграли. А вот в матче за «золото» этого сделать не удалось.

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