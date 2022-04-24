Калужские футболисты добились третьей победы подряд

В субботу, 23 апреля, в Ногинске прошел матч четвертого тура весенней части сезона Футбольной национальной лиги-2. Местная команда «Знамя» встречалась с клубом «Калуга».

В первом тайме Иван Лукьянов вывел наших футболистов вперёд.

После перерыва хозяева поля, в составе которых на поле вышел Роман Павлюченко, сравняли счёт.

Но в концовке матча Иван Сергеев принес третью подряд победу «Калуге» - 2:1.

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