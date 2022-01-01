Новогодний легкоатлетический забег пройдет в Калуге 1 января

В 11:00 в субботу, 1 января, на набережной Яченского водохранилища в Калуге состоится традиционный новогодний легкоатлетический забег.

Все желающие соберутся в районе вертолетной площадки. Предварительная регистрация не требуется.

Дистанция забега – 2022 метра.

Год назад, 1 января 2021 года, на такое спортивное мероприятие в Калуге собралось около 100 человек.

Полная афиша новогодних мероприятий Калуги размещена здесь.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!