Более 100 калужан поучаствовали в забеге 1 января

Утром 1 января в Калуге на набережной Яченского водохранилища прошел легкоатлетический новогодний забег. На него собрались более 100 человек, сообщает городская управа.

В 10 утра самые отважные и спортивные вышли на старт. Расстояние забега было символичным — 2021 метр. Все финишировавшие участники получили памятные призы в виде оригинальных медалей.

— Сегодня веет духом спорта, молодости и здоровья, - отметил городской голова Дмитрий Денисов, который сам участвовал в забеге. - Идея забега направлена на сплочение общества спортсменов, а к ним уже «подтянутся» любители. А может быть, благодаря этому забегу кто-то впервые начнет заниматься физической культурой. Это очень важно. А если мы сформируем такую традицию – это будет очень здорово для нашего города. Город состоит из традиций, а традиция – часть нашей культуры.