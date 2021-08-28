Десятки детей опробовали новый памп-трек в Калуге

В субботу, 28 августа, в День города на новом памп-треке собралось много детей на велосипедах и самокатах.

Экстремальная трасса появилась совсем недавно и уже пришлась по душе калужанам.

- К юбилею города ещё одна калужская компания сделала спортсменам такой прекрасный подарок,- подчеркивает глава города Дмитрий ДЕНИСОВ. - Скоро в сквере Волкова появятся и другие спортивные объекты. И все они вкупе создадут отличные условия для гармоничного развития молодёжи.

А полную афишу праздничных мероприятий смотрите здесь.

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