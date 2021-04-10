Главная Новости Спорт
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Паводок

Министр спорта прокомментировал попадание калужских пловцов на Олимпиаду в Токио

Николай Егоров , Фото: министерство спорта Калужской области.
Опубликовано: 10.04.2021 09:53 0 525
Министр спорта прокомментировал попадание калужских пловцов на Олимпиаду в Токио

Как мы уже сообщали, на чемпионате России по плаванию в Казани два спортсмена из Калужской области прошли отбор на Олимпийские игры. Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев представят наш регион в Токио. Министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ прокомментировал KP40 выступление спортсменов.

- Прекрасно выступили наши пловцы на чемпионате России в Казани, - отметил он. - Калужские спортсмены выиграли одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. Главным итогом соревнований стали две путевки на Олимпийские игры, которые завоевали наши замечательные спортсмены Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова. В заключительный день чемпионата очень порадовала серебряная медаль нашей комбинированной эстафеты. Это свидетельствует о большом потенциале обнинской школы «Олимп» и всего нашего плавания. Уверен, открытие олимпийского 50-метрового бассейна в Дворце спорта «Центральный» позволит пловцам из других муниципалитетов, в частности из Калуги, добиваться таких же высоких результатов. Главное, что у нас есть тренерский потенциал, который позволяет растить и развивать спортсменов высокого уровня. Поздравляю директора школы олимпийского резерва «Олимп» Станислава Лопухова, весь его коллектив, всех тренеров, которые работали и работают со спортсменами, с великолепным результатом. Надеемся на успешное выступление на Олимпийских играх.

Напомним, летняя Олимпиада в Японии должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на нынешнее лето. Открытие запланировано на 23 июля.

Николай Егоров , Фото: министерство спорта Калужской области.
Опубликовано: 10.04.2021 09:53 0 525
Тэги: спорт плавание олимпиада олег сердюков
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть в обновленном музее космонавтики в Калуге
Калужское отделение ПАО Сбербанк и Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» организовал «Зарядку со звездой» для воспитанников центра «Берега» в Кондрово
Новый «Онлайн-переезд» — «Ростелеком» сам перевезет услуги в другую квартиру
Большие преимущества для малого бизнеса
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
Новости
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как оформить кредит онлайн
Выбор аппарата высокого давления для автомойки
Выбор балансировочного станка

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru