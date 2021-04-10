Министр спорта прокомментировал попадание калужских пловцов на Олимпиаду в Токио

Как мы уже сообщали, на чемпионате России по плаванию в Казани два спортсмена из Калужской области прошли отбор на Олимпийские игры. Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев представят наш регион в Токио. Министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ прокомментировал KP40 выступление спортсменов.

- Прекрасно выступили наши пловцы на чемпионате России в Казани, - отметил он. - Калужские спортсмены выиграли одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. Главным итогом соревнований стали две путевки на Олимпийские игры, которые завоевали наши замечательные спортсмены Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова. В заключительный день чемпионата очень порадовала серебряная медаль нашей комбинированной эстафеты. Это свидетельствует о большом потенциале обнинской школы «Олимп» и всего нашего плавания. Уверен, открытие олимпийского 50-метрового бассейна в Дворце спорта «Центральный» позволит пловцам из других муниципалитетов, в частности из Калуги, добиваться таких же высоких результатов. Главное, что у нас есть тренерский потенциал, который позволяет растить и развивать спортсменов высокого уровня. Поздравляю директора школы олимпийского резерва «Олимп» Станислава Лопухова, весь его коллектив, всех тренеров, которые работали и работают со спортсменами, с великолепным результатом. Надеемся на успешное выступление на Олимпийских играх.

Напомним, летняя Олимпиада в Японии должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на нынешнее лето. Открытие запланировано на 23 июля.