Анастасия Фесикова первой из калужан отобралась на Олимпиаду в Токио

Представительница Калужской области Анастасия Фесикова 5 апреля выиграла серебряную медаль чемпионата России по плаванию.

В Казани наша спортсменка выполнила норматив «А», который необходим для участия в Олимпийских играх, на 100-метровке на спине.

Таким образом, Анастасия Фесикова стала первой участницей из Калужской области на Олимпийских играх в Токио.

Для спортсменки соревнования в Японии станут уже четвертыми в карьере.

Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на нынешнее лето. Открытие запланировано на 23 июля.