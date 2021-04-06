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Анастасия Фесикова первой из калужан отобралась на Олимпиаду в Токио
Представительница Калужской области Анастасия Фесикова 5 апреля выиграла серебряную медаль чемпионата России по плаванию.
В Казани наша спортсменка выполнила норматив «А», который необходим для участия в Олимпийских играх, на 100-метровке на спине.
Таким образом, Анастасия Фесикова стала первой участницей из Калужской области на Олимпийских играх в Токио.
Для спортсменки соревнования в Японии станут уже четвертыми в карьере.
Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на нынешнее лето. Открытие запланировано на 23 июля.
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