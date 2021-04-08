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Калужский судья Кукуляк и Т9 вызвали скандал в российском футболе

Николай Егоров
Опубликовано: 08.04.2021 12:10 3 2791

Видео спорного эпизода, которое опубликовала уфимская команда.

7 апреля «Уфа» уступила в матче Кубка России «Ахмату», а после поражения пресс-служба клуба из Уфы выдала (уже легендарный) твит.

«Ку-ку ### (падшая женщина – прим. ред.)! Если это не пенальти, то что это?» – говорилось в сообщении в Твиттере.

Сегодня в Башкирии все объяснили. Оказывается, во всем виноваты СММ-щик и Т9.

«Уфа» выложила видео спорного момента на 89-й минуте игры. Калужский судья Евгений Кукуляк, который обслуживал этот матч, нарушения не зафиксировал.

- Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?», – говорится в разъяснении «Уфы». - Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от твиттера «Уфы» на 1 календарный матч.

Ранее на нашем сайте выходило большое интервью с Евгением Кукуляком.

Николай Егоров
Опубликовано: 08.04.2021 12:10 3 2791
Тэги: спорт футбол видео
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