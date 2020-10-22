Первый калужанин попал в премьер-лигу: он будет судить «Спартак», «Зенит» и ЦСКА

В Калужской области появился первый за 20 лет футбольный судья российской Премьер-Лиги. Свой дебютный матч на высшем уровне он провел в Туле.

Футбольный судья – профессия не самая благодарная. Особенно на начальных этапах карьеры. Стадионы на периферии отличаются «гостеприимством», а веселые мужички на трибунах с удовольствием расскажут все, что думают об арбитре.

Одним словом, испытаний на пути молодого судьи хватает. Только выдерживают их немногие. 33-летний арбитр из Калуги Евгений КУКУЛЯК один из тех, кто прошел все трудности низших дивизионов и добился права работать в Премьер-лиге.

20 сентября 2020 года молодой судья дебютировал в элите российского футбола в матче в Туле, где отношения выясняли «Арсенал» и «Сочи».

Мы встретились с Евгением Кукуляком и узнали все тонкости работы футбольного арбитра.

- Евгений, ты имел все шансы добиться успеха в профессиональном футболе и быть востребованным игроком в клубах самого высокого уровня. Ведь в детско-юношеской школе побед хватало. В Калуге твоя команда 1986 года рождения была одной из лучших в России. После этого ты перешел в ЦСКА. А в итоге стал профессиональным арбитром. Почему так?

- Так сложилась моя футбольная карьера. Я попал в систему столичного ЦСКА, играл за дублирующий состав. После этого московский клуб отдавал меня в аренду в команды Второго дивизиона, где я на протяжении нескольких лет получал серьезные травмы.

Очередное сильное растяжение получил после столкновения на тренировочном сборе, перед самым началом сезона. Контракт на тот момент еще не был подписан. Понял, что до старта чемпионата я не восстановлюсь. В 23 года принял решение о завершении карьеры футболиста.

- Насколько тяжело далось это решение?

- Конечно, было сложно. Вся моя жизнь была связана с футболом. Но тогда у меня уже появилась семья. Принял решение, что я нужнее здесь, в Калуге. С женой начали заниматься туристической деятельностью.

- Но офисным работником ты не стал...

- Я смотрел футбол, понимал, что еще могу играть. 23 года – только самое начало карьеры. Скажу больше, у меня была попытка вернуться, начал тренироваться, готовиться. Но клуб так найти и не смог. Чтобы остаться в футболе, я начал судить. Поставил себе цель – снова попасть в профессиональный спорт. Только уже в качестве арбитра.

Евгений Кукуляк показывает желтую карточку Денису Глушакову.

- Когда ты только начинал, понимал, сколько предстоит работать для достижения цели?

- Нет. Честно говоря, я не понимал до конца, насколько это ответственная работа, как все мои решения будут обсуждать другие люди. Но было очень интересно попробовать себя в новом деле.

Во время первых же матчей получил мощнейший заряд адреналина. Понял, что это мое. Особенно, когда стал допускать меньше ошибок, принимал на поле правильные решения. Старался судить от матча к матчу все лучше и лучше.

В Калуге меня многие знают, поэтому я просто не мог себе позволить работать спустя рукава. Постепенно уровень моего судейства вырос. Федерация футбола Калужской области рекомендовала меня для работы в третьем дивизионе.

- Обычный болельщик вряд ли понимает, что судьи делают до выхода на футбольное поле. Как вы готовитесь к турнирам и отдельным матчам?

- Судейский коллектив очень похож на футбольную команду. Мы также проходим тренировочные сборы, готовимся к играм в физическом плане, выполняем нормативы. Очень много внимания уделяется тактической подготовке.

На сборах наш день расписан по минутам. Утро начинается с двухчасовой лекции, после этого едем на первую тренировку. Обед. Снова лекция, потом вечерняя тренировка. Постоянно смотрим видеонарезки фрагментов футбольных матчей, анализируем их, нам объясняют, как мы должны трактовать тот или иной эпизод.

Также разбираем повадки и характеристики игроков. Все это мы должны знать, должны быть подготовлены к любой ситуации на поле.

- Судить низшие лиги сложнее, чем матчи с участием более профессиональных футболистов?

- Тут двоякая ситуация. На более высоком уровне фолы понятнее. Там игроки делают меньше касаний, игра быстрее и каждый маневр продуман. Необходимо принимать решения быстрее.

В лигах пониже больше спонтанности. Можно стать свидетелем самых неожиданных поступков. Но к любому матчу надо относиться ответственно. Что к детской игре, что к поединку Премьер-лиги. Нельзя делить матчи на важные и проходные.

- Слышишь, что тебе кричат с трибун болельщики?

- Честно говоря, вообще не замечаю, полная концентрация на игре. Есть какой-то шум вокруг, не более того. Наша задача – хорошо выполнять свою работу на футбольном поле, тогда и негатива с трибун будет меньше.

Конечно, полностью его не исключить, потому что болельщик приходит на стадион, чтобы выплеснуть эмоции. Надо к действиям зрителей относиться с пониманием, ведь это часть нашей профессии.

- Ты дебютировал в Премьер-лиге в 33 года. Это рано или поздно по нынешним меркам российского футбола?

- Хороший возраст. Можно и позже дебютировать в Премьер-лиге, но потом за 2-3 года сильно спрогрессировать. Главное другое. Достичь высокого уровня нелегко, но гораздо сложнее еще и удержаться на нем.

Евгений Кукуляк работает на матче в Саранске в присутствии 26 000 зрителей.

- Сейчас матчи, которые ты обслуживаешь, можно увидеть в эфире федеральных каналов. Родственники следят за твоей работой?

- Конечно. Начали смотреть. Родители, жена, дети, родственники и друзья. Все переживают. Но мы никогда не обсуждаем мои матчи. Хотя я вижу, как за меня беспокоятся. Все ошибки судьи, как на ладони, ответственность громадная.

- Ты успел не только сам пробиться в элиту российских футбольных судей, но и принял участие в процессе обучения калужских арбитров.

- Да, в 2013 году мы создали Калужскую областную школу футбольного арбитра. Тогда я возглавлял судейский комитет региональной федерации. Была очень большая нехватка футбольных арбитров.

На федеральном уровне эту проблему тоже видели. Российский футбольный союз разработал программу по созданию сети судейских школ в регионах. Калужская область в нее попала. Школа в Калуге уже выпустила шесть групп подготовленных арбитров. Это около 70-80 человек.

К примеру, выпускник нашей школы Вадим Тройненков уже четвертый сезон работает на матчах Второго дивизиона. У него есть все шансы прогрессировать и дальше.

Кто-то пошел по пути пляжного футбола или мини-футбола. Я считаю, что свою задачу мы выполнили. Сейчас из судей, которые обслуживают матчи чемпионатов области и города, процентов 80 являются нашими воспитанниками

- Ты жесткий судья?

- Тяжело оценивать себя. Все должно быть в меру. Понятно, что надо ничего не упустить. Но и необходимо чувствовать происходящее на поле. Где-то действовать жестче, где-то – мягче.

Например, если на поле горячие головы, а ты при этом их жестко остужаешь, то можешь вообще взорвать ситуацию.

- Во Втором российском дивизионе нет легионеров, в Первом – их также немного. И большинство худо-бедно говорят на русском языке. Как ты объясняешься с легионерами в Премьер-лиге?

- В Премьер-лиге иностранцев хватает. Но практически все из них понимают английский язык. Судьи также его изучают. Российского футбольный союз помогает нам в этом аспекте. Ежедневные занятия по улучшению уровня владения языка теперь является неотъемлемой частью подготовки футбольного арбитра.

Так что на поле смогу найти нужные слова, в том числе и с легионерами.

- Какой самый атмосферный матч ты судил, так, чтобы при выходе на поле, мурашки по коже забегали?

- Любая встреча на стадионах, которые были построены к чемпионату мира 2018 года, - это большой футбольный праздник. Очень крутая атмосфера.

В Волгограде на матче «Ротора» было 32 000 болельщиков. В Саранске обслуживал встречу при 26 000 человек на трибунах.

Адреналин сумасшедший. Ради этих эмоций стоит столько работать.

- Твой первый официальный матч в Премьер-лиге прошел в Туле. Сильно волновался перед выходом на футбольное поле?

- Моя первая игра должна была пройти намного раньше. Я получил назначение на матч «Оренбург» - «Урал». Вот тогда были сильные эмоции и, конечно же, было волнение. Но игре не суждено было состояться. За несколько часов до матча мы узнали, что местный Роспотребнадзор не согласовал проведение игры. Вмешался коронавирус, игру отменили.

Также произошло и со встречей «Крылья Советов» - «Сочи». Когда назначили на матч в Туле, уже старался не волноваться. Готовился как к обычному матчу. Думал только об одном - главное, чтобы матч состоялся.

Что Второй дивизион, что ФНЛ, что Премьер-лига – разницы нет. Для меня схема подготовки к матчам одинакова. Но в Премьер-Лиге понимаешь, какая ответственность на тебя ложится.

На первом матче на судью обращают особое внимание, смотрят многие, в том числе оценивают твою работу. Моя задача была проста – быть понятным и последовательным в своих решениях, провести матч достойно.

- Евгений, ты работаешь на встречах с участием известных легионеров, экс-игроков и действующих футболистов сборной России. Их авторитет и прошлые заслуги как-то давят на тебя?

- Если я сейчас отвечу, что на меня влияет авторитет игроков, тогда мне нечего делать на футбольном поле. На меня ничего не давит. К тому же многих ребят я знаю. Сам прошел футбольную школу, со многими вместе играл. Только сейчас мы находимся в разных «амплуа». 33-34 года для судьи возраст нормальный, а вот для игрока – уже солидный.

Я со всеми стараюсь найти общий язык. И, в целом, это удается сделать. Ведь футбольный язык для всех один, да и игроки, в своем большинстве, уважительно и с пониманием относятся к работе арбитров.