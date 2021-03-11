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В Калужской области открылась новая ледовая арена «Угра»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.03.2021 15:49 0 326
В Калужской области открылась новая ледовая арена «Угра»

В четверг, 11 марта, в городе Кондрово Дзержинского района открылась новая ледовая арена «Угра». Ее трибуны способны вместить 252 зрителя, сообщает пресс-служба правительства.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра спорта России Марина Томилова, губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр спорта региона Олег Сердюков.

На первом этаже ледовой арены располагается ледовое поле размером 30 на 60 метров, трибуна на 252 места, места для маломобильных групп населения, медицинский пункт, помещения проката спортинвентаря, раздевалки, бокс для машины по уходу за льдом. На втором этаже – тренажерный зал и зал оздоровительной гимнастики, помещение теоретических занятий, тренерская.

кондрово ледовая арена угра открытие 11 марта 2021 года

Новая ледовая арена в Кондрово.

Позже в Калуге Томилова и Шапша посетили стройку Дворца спорта, сообщает пресс-служба правительства. По словам заместителя министра спорта, калужский Дворец составит достойную конкуренцию лучшим спорткомплексам страны.

Напомним, 10 марта в калужском Дворце спорта началась техническая заливка льда.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.03.2021 15:49 0 326
Тэги: спорт владислав шапша марина томилова олег сердюков
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