В Калуге заливка льда в новом Дворце спорта начнется 10 марта

В Калуге завершаются работы по строительству дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Во вторник, 9 марта, объект посетил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Открыться Дворец спорта должен нынешней весной.

Со стороны улицы Баррикад завершается укладка плитки на площадке перед взъездом на подземную парковку, где готовы приступить к установке отбойников и нанесению разметки.

Ледовая арена.

Над ледовой ареной подвешен медиакуб, сборка экранов завершена, в ближайшее время они пройдут пуско-наладку.

По словам представителя подрядной организации, в систему охлаждения всей поверхности будущего катка закачен этиленгликоль, 10 марта начнется техническая заливка льда. На трибунах приступили к установке кресел.

Водный комплекс.

В зданиях водного комплекса обустраиваются зрительские трибуны. Над 50-метровым бассейном заканчивается монтаж системы вентиляции.

Самая высокая часть комплекса - корпус для проживания спортсменов.

В корпусе для проживания спортсменов продолжается сборка мебели, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, сдать Дворец спорта должны были до 31 декабря 2020 года, однако сроки строительства были продлены на три месяца из-за эпидемии коронавируса.