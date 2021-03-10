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В Калуге заливка льда в новом Дворце спорта начнется 10 марта

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.03.2021 09:11 1 1113
В Калуге заливка льда в новом Дворце спорта начнется 10 марта

В Калуге завершаются работы по строительству дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Во вторник, 9 марта, объект посетил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

калуга дворец спорта 10.03.2021 10 марта фото ледовая арена

Открыться Дворец спорта должен нынешней весной.

Со стороны улицы Баррикад завершается укладка плитки на площадке перед взъездом на подземную парковку, где готовы приступить к установке отбойников и нанесению разметки.

Ледовая арена калуга

Ледовая арена.

Над ледовой ареной подвешен медиакуб, сборка экранов завершена, в ближайшее время они пройдут пуско-наладку.

По словам представителя подрядной организации, в систему охлаждения всей поверхности будущего катка закачен этиленгликоль, 10 марта начнется техническая заливка льда. На трибунах приступили к установке кресел.

калуга бассейн 50 метров

Водный комплекс.

В зданиях водного комплекса обустраиваются зрительские трибуны. Над 50-метровым бассейном заканчивается монтаж системы вентиляции.

Самая высокая часть комплекса - корпус для проживания спортсменов.

В корпусе для проживания спортсменов продолжается сборка мебели, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, сдать Дворец спорта должны были до 31 декабря 2020 года, однако сроки строительства были продлены на три месяца из-за эпидемии коронавируса.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.03.2021 09:11 1 1113
Тэги: спорт дворец спорта владислав шапша
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