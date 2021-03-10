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В Калуге заливка льда в новом Дворце спорта начнется 10 марта
В Калуге завершаются работы по строительству дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Во вторник, 9 марта, объект посетил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Открыться Дворец спорта должен нынешней весной.
Со стороны улицы Баррикад завершается укладка плитки на площадке перед взъездом на подземную парковку, где готовы приступить к установке отбойников и нанесению разметки.
Ледовая арена.
Над ледовой ареной подвешен медиакуб, сборка экранов завершена, в ближайшее время они пройдут пуско-наладку.
По словам представителя подрядной организации, в систему охлаждения всей поверхности будущего катка закачен этиленгликоль, 10 марта начнется техническая заливка льда. На трибунах приступили к установке кресел.
Водный комплекс.
В зданиях водного комплекса обустраиваются зрительские трибуны. Над 50-метровым бассейном заканчивается монтаж системы вентиляции.
Самая высокая часть комплекса - корпус для проживания спортсменов.
В корпусе для проживания спортсменов продолжается сборка мебели, сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, сдать Дворец спорта должны были до 31 декабря 2020 года, однако сроки строительства были продлены на три месяца из-за эпидемии коронавируса.
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