Калужские пловцы выиграли 12 медалей в Подмосковье

Михаил Вековищев.

В городе Руза завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию на короткой воде. Сборная Калужской области на старте турнира выиграла медали всех достоинств. Андрей Арбузов победил на дистанции 50 метров на спине во второй соревновательный день. А в завершении турнира калужане завоевали еще 8 наград.

Лучшее время на дистанциях 50 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем показал заслуженный мастер спорта Михаил Вековищев. «Золото» на полтиннике кролем завоевал Андрей Арбузов. Шестую награду высшего достоинства принес юниор Андрей Удалов.

Андрей Лярский выиграл «серебро» на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Две медали также в активе Максима Козыря. Он завоевал «серебро» и «бронзу» в соревнованиях среди юношей 15-16 лет.