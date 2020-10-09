Калужские пловцы продолжают побеждать

В подмосковном городе Руза сегодня прошел второй соревновательный день чемпионата и первенства Центрального федерального округа по плаванию на короткой воде. Напомним, накануне, спортсмены сборной Калужской области выиграли весь комплект наград турнира.

На этот раз наши пловцы ограничились одной золотой медалью. Ее завоевал мастер спорта международного класса Андрей Арбузов. Опытный спортсмен с большим преимуществом выиграл дистанцию 50 метров на спине.

Соревнования в Московской области продлятся до 11 октября. Результаты этого турнира учитываются при формировании сборных субъектов для участия в чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге 14-19 декабря.