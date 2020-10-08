Калужские пловцы выиграли три медали чемпионата ЦФО

В четверг, 8 октября, в подмосковном городе Руза стартовал чемпионат Центрального федерального округа по плаванию. В первый соревновательный день сборная Калужской области завоевала награды всех достоинств.

Привычно сильно выступил лидер нашей команды заслуженный мастер спорта Михаил ВЕКОВИЩЕВ. 22-летний воспитанник обнинской школы «Олимп» с большим преимуществом выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Третий результат в сильнейшем заплыве показал Андрей Лярский, который завоевал «бронзу».

Второе время на дистанции 50 метров брассом на счету опытного пловца сборной Калужской области Андрея АРБУЗОВА.

Соревнования в Рузе продлятся еще три дня и завершатся 11 октября. По их итогам станут известны участники чемпионата России. Он стартует в Казани 25 октября.