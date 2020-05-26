В Калужской области разрешили тренироваться спортсменам

В Калужской области разрешили проводить тренировки профессиональным спортсменам. Вечером в понедельник, 25 мая, об этом рассказала на заседании регионального оперативного штаба.

Этот вопрос согласовали с медиками и Роспотребнадзором.

- Снятие ограничительных мер касается только подготовки к соревнованиям, - отмечают в калужском правительстве. - Тренировки будут проводиться в строгом соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Тренировочные базы будут выбраны в рабочем порядке без использования объектов массового посещения людей.

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Тем временем

В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.

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