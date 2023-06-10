ФК «Калуга» с крупным счетом обыграл команду из Липецка
В субботу, 10 июня, футболисты «Калуги» в последнем матче сезона во второй лиге выиграли у липецкой команды «Металлург» со счетом 5:2.
Счет на 11 минуте открыл Артем Самсонов из ФК «Калуга». Второй гол в ворота команды противника забил Дмитрий Илюхин.
Во втором тайме калужские футболисты забили три гола: Иван Хлебородов - на 68 минуте, Николай Суханов - на 83 и на 87 минуте.
Спортсменам удалось реабилитироваться после проигрыша на выездном матче в Брянске в предыдущем туре.
После игры футболисты поблагодарили болельщиков.
Эмоции после матча.
Калужане завершили сезон на седьмом месте.
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