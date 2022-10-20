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В Калужской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.10.2022 15:00 3 279
В Калужской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Тема коронавируса пока не окончательно забыта, но все меньше тревожит жителей Калужской области. На днях руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Рожкова подписала постановление, которым отменила обязательную вакцинацию от ковида для множества категорий граждан.

Напомним, год назад в Калужской области отстраняли от работы тех, кто не желал прививаться.

В марте норму об отстранении от работы отменили. А сейчас уходит в архив и требование вакцинироваться.

Постановление №16 от 18.10.2022.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.10.2022 15:00 3 279
Тэги: общество коронавирус здравоохранение вакцинация
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