Мобилизованные калужане отправились в Ногинск на автобусах депутата Сослана Такаева

Как мы уже писали, в минувшее воскресенье, 25 сентября, в учебку отправили первых калужан, призванных в рамках частичной мобилизации.

В понедельник, 26 сентября, выяснилось, что автобусы для переправки мобилизованных от станции Калуга – 2 и из Ферзиковского района в учебку предоставлены депутатом Законодательного собрания Сослана Такаева. Калужане отправились в Ногинск Московской области.

- Я планирую и дальше помогать нашим соотечетсвенникам, защищающим Родину, - сказал депутат. - Так же военнослужащим в ближайшее время будет передано термобелье, которое уже приобретено и ждёт отправку.

Ранее в рамках поддержки армии, Сослан Такаев организовал отправку 20 тонн картофеля в Белгородскую область.

Справка КП



Сослан Такаев – предприниматель и политический деятель, уроженец Северной Осетии. С 2003 года работает в системе автомобильного транспорта. Депутат Законодательного собрания Калужской области шестого и седьмого созывов. Женат, воспитывает пятерых детей.

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