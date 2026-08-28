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28 августа в Калуге открыли новый фонтан

Что происходило в Калужской области 28 августа в разные годы.
28.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 28 августа.

1802 – в этот день закончились полномочия в качестве калужского губернатора (с 1799 г.) действительного статского советника Лопухина Дмитрия Ардалионовича (1730—1813). Тому послужили многочисленные жалобы на творимые им бесчинства и притеснения, подтвержденные проверкой прибывшего в город Г.Р.Державина.

16(28).08.1807 -  открытие фонтана в городском парке. Это сооружение подарил Калуге бургомистр города, купец Михаил Антонович Макаров. В публикациях Валерия Продувнова фотографии XIX-XX веков сохранили исторический облик событий тех лет. (Из публикаций В.Продувнова)

1812 – фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов направил письмо калужскому гражданскому губернатору Павлу Никитичу Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении.

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